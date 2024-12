Les plus populaires Récemment ajouté Logiciel de vérification des antécédents - Applications les plus populaires - Royaume-Uni

Un logiciel de vérification des antécédents aide les entreprises et les candidats à vérifier l’exactitude des antécédents des candidats avant l’embauche. Ce logiciel permet aux organisations de rationaliser le processus de sélection des nouvelles recrues et des bénévoles, tout en gérant également les données recueillies lors de la sélection. En règle générale, ces solutions effectuent des vérifications des antécédents professionnels, des diplômes, des dossiers de crédit et des antécédents criminels. Certaines plateformes peuvent également faciliter le dépistage des drogues. Il est important de noter que les fournisseurs proposant des vérifications d'antécédents doivent être accrédités par la National Association of Professional Background Screeners (NAPBS) et classés comme Consumer Reporting Agencies (CRA) en vertu du Fair Credit Reporting Act (FCRA). Alors que certains fournisseurs se conforment directement à ces réglementations, d'autres peuvent opérer par l'intermédiaire de tiers ou d'intégrations conformes pour garantir le respect des lois nationales et fédérales.