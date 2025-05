Magasin d'applications pour les applications Web Trouvez les bons logiciels et services.

Un logiciel de vente au détail numérique automobile permet aux concessionnaires automobiles d'augmenter leurs revenus en facilitant les ventes de véhicules en ligne. Son objectif principal est de fournir une expérience d'achat fluide tout au long du processus, depuis la recherche de voitures et la demande de prêt jusqu'à la finalisation de l'achat et la prise de livraison. Les prêteurs automobiles peuvent exploiter ce logiciel pour améliorer la gestion des prêts, tandis que les constructeurs automobiles peuvent aider les concessionnaires à optimiser leurs opérations de vente. Il est important de distinguer les logiciels de vente au détail numérique automobile des logiciels pour concessionnaires automobiles traditionnels, qui englobent un éventail plus large de fonctions pour les concessionnaires. Bien que les logiciels des concessionnaires automobiles puissent inclure des fonctionnalités de vente, la vente au détail numérique automobile couvre spécifiquement le parcours d'achat complet, à la fois en ligne et hors ligne. De plus, ce logiciel s'intègre aux outils de marketing automobile pour une approche plus cohérente.