Magasin d'applications pour les applications Web Trouvez les bons logiciels et services.

Rechercher

✨ WebCatalog Desktop ✨ Transformez les sites Web en applications de bureau avec WebCatalog Desktop et accédez à une multitude d'applications exclusives sur Mac, Windows. Utilisez les espaces pour organiser les applications, basculez facilement entre plusieurs comptes et augmentez votre productivité comme jamais auparavant. Télécharger WebCatalog Desktop En savoir plus

Les plus populaires Récemment ajouté Tests d'automatisation - Applications les plus populaires

Les outils de test d'automatisation gèrent l'exécution des tests logiciels, rationalisant le processus de test pour les ingénieurs logiciels en utilisant un minimum de scripts. Cette approche permet à leurs équipes d'économiser du temps et de l'argent. Couramment utilisés par les grandes entreprises, ces outils permettent aux équipes d'exécuter des tests pré-scriptés sur leurs applications avant leur déploiement en production. Après l'exécution, les outils peuvent générer des rapports et comparer les résultats avec les tests précédents. Les logiciels de tests d'automatisation peuvent effectuer des tests à plusieurs reprises et à tout moment de la journée, une capacité essentielle pour une livraison continue et des tests continus.