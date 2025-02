Tests d'automatisation - Applications les plus populaires - Salvador

LambdaTest

LambdaTest est un cloud de test d'expérience numérique leader qui aide les développeurs et les testeurs à expédier le code plus rapidement. Avec plus de 10 000 entreprises clientes et plus de 2 000 000 d'utilisateurs répartis dans 130 pays, les développeurs et les testeurs comptent sur LambdaTest pour accélérer leur processus d'assurance qualité et fournir des produits offrant la meilleure expérience numérique de leur catégorie. - Cloud de tests continus Le Cloud de tests continus de LambdaTest permet aux entreprises de tester et de déployer rapidement les modifications apportées à leurs applications Web et mobiles jusqu'à 70 % plus rapidement, ce qui contribue à accélérer le processus de développement et à améliorer les délais de mise sur le marché. - Cloud de tests multi-navigateurs Notre cloud de tests multi-navigateurs permet aux utilisateurs de tester leurs sites Web et applications Web sur une grande variété de navigateurs, de systèmes d'exploitation et d'appareils. Avec des fonctionnalités telles que les tests en temps réel, les tests de conception réactifs et les outils de débogage, il permet aux développeurs de garantir que leurs sites Web et applications Web sont compatibles avec différents navigateurs, offrant ainsi une expérience utilisateur transparente. - Un vrai cloud d'appareils Avec un vrai cloud d'appareils, les testeurs/développeurs peuvent détecter les bugs avant la mise en ligne de leurs applications mobiles. Avec Real Devices Testing Cloud de LambdaTest, les équipes peuvent tester les erreurs non gérées, l'UI/UX, les performances et les fonctionnalités de leurs applications avant qu'elles ne soient mises en production. Les équipes peuvent également tester sur la plus large gamme d'appareils mobiles et OTT (iOS, Android, iPad, Amazon Fire TV, Roku TV et Apple TV). - Cloud de régression visuelle alimenté par l'IA Il est essentiel de garantir des mises en page, des conceptions et des fonctionnalités cohérentes des applications pour offrir des expériences numériques visuellement parfaites. Le cloud de régression visuelle de LambdaTest garantit que l'apparence visuelle et les fonctionnalités des applications Web d'une organisation restent cohérentes et sans erreurs, améliorant ainsi l'expérience numérique et les performances commerciales. Les équipes peuvent obtenir des informations précoces sur les bugs visuels de l’interface utilisateur avant de proposer leurs applications au client. Les testeurs/développeurs peuvent exécuter des tests de régression visuelle automatisés sur plus de 3 000 combinaisons de navigateurs et d'appareils réels pour identifier les écarts visuels. - Intelligence de test intégrée basée sur l'IA Les informations sur l'exécution des tests sont essentielles à la transformation numérique, car elles fournissent aux entreprises un aperçu plus approfondi de la qualité des versions et des tendances. En analysant les données d'exécution des tests, l'intelligence de test intégrée de LambdaTest fournit aux entreprises des informations sur les modèles et les tendances qui peuvent conduire à des décisions éclairées sur le développement futur et améliorer la qualité des applications. Cela peut donner aux équipes de développement des données d’exécution de tests détaillées et exploitables et réduire l’écart entre les données, les informations et les actions pour une prise de décision meilleure et plus rapide.