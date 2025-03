Logiciel de numérotation automatique - Applications les plus populaires - État de la Cité du Vatican

ClickPoint

clickpointsoftware.com

Le logiciel ClickPoint LeadManager est une solution Web d'engagement commercial et de gestion des leads qui aide les vendeurs à contacter et à conclure davantage de leads en moins de temps. Les vendeurs dépassent leur quota en attirant 40 à 60 % de prospects en plus au téléphone et dans une conversation. ClickPoint travaille avec des PME et des entreprises clientes dans plusieurs secteurs verticaux B2C et possède une vaste expérience dans la mise en œuvre des meilleures pratiques de vente pour améliorer le retour sur investissement de votre processus de suivi des prospects. Les clients obtiennent généralement un retour sur investissement positif en 30 à 60 jours en étant les premiers à atteindre chaque prospect ; grâce à la priorisation automatisée des prospects et à la sensibilisation marketing multi-touch, convertir davantage de vos prospects n'a jamais été aussi simple. Caractéristiques principales • Numérotation intelligente et priorisation des leads • Scripts de vente et vente guidée • Suivi des appels entrants et SVI • Capture de leads et intégration des sources de leads • Gestion automatisée des textes et des e-mails • Tableaux de bord en temps réel, tableaux de bord d'appels, tableaux de bord de performances Avantages • Succès client dédié et spécialiste de la mise en œuvre affecté à votre compte • Améliorez la vitesse de contact, atteignez les prospects en quelques secondes • Sensibilisation marketing omnicanal incluant SMS, e-mail et numérotation • Configurez la solution pour plusieurs canaux de vente • Entreprise capable avec des ressources de développement pour les meilleures intégrations