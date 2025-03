Aryel

aryel.io

Aryel est une plateforme sans code qui permet aux agences et aux marques de créer, distribuer et optimiser des campagnes publicitaires display immersives tout en collectant des données précieuses, notamment les états émotionnels du public et les caractéristiques du visage. Aryel sert notamment une clientèle mondiale, comprenant des organisations renommées telles que WPP, Teads, Lavazza, PwC, Barilla, Ferrero et bien d'autres. Depuis son lancement en 2020, Aryel a changé la façon dont les expériences de réalité augmentée sont proposées, donnant vie à des idées qui étaient autrefois impossibles. Aujourd'hui, plus de 50 000 spécialistes du marketing utilisent Aryel, ouvrant ainsi une nouvelle ère de publicité. Notre plateforme propose une large sélection d'actifs 3D et de modèles personnalisables, gratuits et payants, vous permettant de donner facilement vie à votre vision. Mais ce n'est pas tout : grâce à notre fonctionnalité de kit de marque intégrée, vous pouvez enregistrer les couleurs, les polices et les actifs de votre entreprise, garantissant ainsi la cohérence sur tous les points de contact, vous permettant ainsi de créer la publicité display de nouvelle génération.