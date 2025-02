Logiciel de visualisation de réalité augmentée (AR) - Applications les plus populaires - Tonga

CareAR

carear.com

Avec CareAR, vous pouvez résoudre plus rapidement les problèmes, réduire les expéditions et améliorer les scores de satisfaction client. Notre plateforme de gestion de l'expérience de service (SXM) fournit une assistance AR à distance et des instructions autoguidées aux clients et aux équipes de gestion des services, améliorant ainsi considérablement l'expérience des clients, des employés et du personnel de terrain. Avantages: • Temps de résolution plus rapide : obtenez un contexte visuel instantané : passez du temps à résoudre le problème plutôt qu'à évaluer la situation. • Taux de résolution plus élevés dès la première fois : obtenez une résolution plus rapide grâce à la boîte à outils d'annotation. • DeflectCostly Dispatches : augmentez les résolutions à distance et réduisez les envois inutiles grâce à l'assistance visuelle et aux conseils. • Transfert de connaissances : réduisez votre déficit de compétences et rendez les experts plus accessibles aux ressources de terrain ou aux entrepreneurs plus juniors. • Expérience client : augmentez la satisfaction client et le NPS grâce à une qualité, un service et des capacités inégalés • Réduisez votre empreinte carbone : éliminez ou réduisez les déplacements des camions pour résoudre les problèmes tout en réduisant votre empreinte carbone et en économisant de l'argent. • Expériences d'auto-résolution : améliorez l'efficacité de l'auto-résolution pour les clients et les employés grâce à une direction visuelle AR étape par étape sur l'appareil de chaque utilisateur. CareAR Assist est l'outil ultime pour les équipes de gestion de services qui cherchent à résoudre les problèmes plus rapidement et plus efficacement, à réduire les temps d'arrêt et à économiser considérablement sur les coûts de déplacement et de transport. CareAR Instruct fournit des instructions détaillées étape par étape aux clients et aux techniciens, leur permettant de résoudre eux-mêmes les problèmes, ce qui conduit à un meilleur taux de résolution dès la première fois, à une réduction des appels au service client et à une conformité accrue des procédures. La version CareAR Experience permet à tout utilisateur professionnel de créer des instructions de travail numériques immersives basées sur la RA et l'IA via une interface pointer-cliquer sans code. Principales fonctionnalités • Collaboration multipartite : collaborez avec autant de membres de l'équipe que vous le souhaitez en temps réel pour résoudre les problèmes à distance, à l'aide de flux vidéo en direct haute définition. • Outils d'annotation AR : utilisez la boîte à outils d'annotation AR de pointe de CareAR pour annoter les flux vidéo en direct et les images partagées, fournissant ainsi des conseils visuels détaillés pour résoudre rapidement les problèmes. • Instructions d'auto-résolution : fournissez des instructions riches et autoguidées, étape par étape, pour guider les clients et les techniciens à travers les procédures de configuration, la maintenance de routine, les guides de dépannage et les réparations. • Générateur d'expérience : créez rapidement des expériences contenant du contenu avec le générateur d'expérience pointer-cliquer sans code. Utilisez du contenu 3D, des vidéos, des images et du texte pour obtenir des instructions faciles à suivre afin de permettre aux clients et aux techniciens de bénéficier d'un libre-service. • Recherche intégrée : améliorez l'accès des utilisateurs aux informations en fournissant une fonctionnalité de recherche directement dans une expérience d'auto-résolution. • Vérification visuelle : utilisez la détection d'objets et d'états basée sur l'IA avec la reconnaissance d'images pour garantir la conformité des procédures et garantir que les tâches sont effectuées correctement et en toute sécurité. • Partage instantané des connaissances : publiez des instructions de travail numériques instantanément et facilement accessibles via un lien, un code QR ou via l'application mobile CareAR. • Analyses et tableaux de bord riches : obtenez des informations plus approfondies sur la façon dont les équipes résolvent les problèmes sur le terrain à l'aide des tableaux de bord et analyses détaillés de CareAR, disponibles pour les administrateurs, les gestionnaires et les chefs d'équipe. • Enquêtes : utilisez le générateur d'enquêtes de CareAR pour instrumenter les indicateurs de performance clés importants pour votre organisation et recueillir les commentaires structurés des clients et des techniciens pour une itération rapide. • Véritable retour sur investissement : exploitez les données mises à disposition par CareAR pour déterminer le retour sur investissement en termes d'amélioration des performances, d'augmentation de la déviation des expéditions, de réduction des temps de résolution, de réduction des déplacements de camions/visites sur site et d'amélioration des taux de réparation dès la première fois. • ServiceNow : CareAR pour ServiceNow est compatible avec ServiceNow CSM, FSM et ITSM • Salesforce : CareAR pour Salesforce est compatible avec CareAR dans Salesforce Service Cloud et Field Service Management. • API : intégrez facilement CareAR dans votre propre application de service client ou de gestion des services sur site via l'API Web.