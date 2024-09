Logiciel de simulation de formation en réalité augmentée (AR) - Applications les plus populaires - Albanie Les plus populaires Récemment ajouté

Le logiciel de simulation de formation en réalité augmentée (RA) est conçu pour préparer les individus à des rôles spécifiques dans un environnement partiellement virtuel. Ces solutions exploitent la réalité augmentée pour transmettre les compétences cruciales requises pour diverses professions. Contrairement aux simulateurs de formation en réalité virtuelle qui plongent entièrement les utilisateurs dans des environnements virtuels, les simulateurs de formation AR fusionnent les images 3D avec le monde réel via des appareils mobiles équipés de caméras. Cette réplication de scénarios réels améliore l'engagement et la rétention dans le processus d'apprentissage. Les simulateurs de formation AR sont particulièrement bénéfiques pour les personnes exerçant des professions très stressantes, leur permettant d'acquérir au préalable les compétences requises pour l'emploi. Ils s'adressent à des carrières pratiques comme la médecine et les forces de l'ordre, tout en se révélant également utiles dans des domaines de niche tels que l'aviation et les transports. De plus, certains simulateurs de formation AR offrent des fonctionnalités SDK de réalité augmentée, permettant aux développeurs d'adapter la plateforme aux besoins spécifiques de leur organisation.