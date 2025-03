Logiciel SDK de réalité augmentée (AR) - Applications les plus populaires

CLDXR

CLDXR est une plate-forme de gestion d'actifs cloud et de publication autonome de réalité étendue pour les utilisateurs B2B. Il regroupe différentes technologies AR/VR comme AR.js, Quick Look, 8th Wall pour WebAR, mais aussi ARKit/ARCore pour les applications Android & iOS et facilite l'accès via une interface web unifiée sans efforts de développement supplémentaires. Via la même interface Web, les utilisateurs peuvent gérer leurs actifs de contenu, créer des projets et affecter des membres de l'équipe aux projets correspondants. La génération automatique de codes QR, la gestion des liens et des statistiques détaillées sont également intégrées. Nous sommes heureux de proposer notre technologie, y compris le conseil, en tant que solution d'entreprise, ou d'agir en tant que fournisseur de solutions pour les agences créatives et numériques qui ne peuvent pas ou ne veulent pas effectuer elles-mêmes le développement informatique, mais souhaitent néanmoins proposer à leurs clients des solutions innovantes. CLDXR propose 3 plans tarifaires : Entepreneur, Small Business et Enterprise