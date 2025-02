Logiciel SDK de réalité augmentée (AR) - Applications les plus populaires - Tchad

Vectary

Vectary est une plateforme permettant de créer des conceptions 3D interactives qui inspirent, éduquent et résolvent des problèmes. Pas de téléchargement, pas de code – le tout dans le navigateur. Un flux de travail 3D hautement fonctionnel et amélioré pour relier les points entre les idées, les processus et les personnes. Dirigé par deux entrepreneurs, Michal Koor, également designer industriel, et Pavol Sovis, développeur de logiciels primé, Vectary a reçu un investissement d'amorçage en 2016 de Blue Yard Capital et d'EQT Vectures en 2020. Créez des expériences immersives pour le monde réel. Publiez du contenu 3D et de réalité augmentée sur n'importe quel site Web, sur toutes les plateformes avec Vectary Web AR et un outil de conception 3D complet. Collaborez sur des projets en équipe en ligne. EN LIGNE Accessible de partout et à tout moment - chaque modèle est créé dans le navigateur et enregistré dans le cloud, sous votre compte d'entreprise. OUTIL FACILE À UTILISER Avec une interface utilisateur simplifiée, VECTARY cible les groupes d'utilisateurs qui souhaitent se lancer dans la conception 3D et qui attendent rapidement des résultats professionnels. BIBLIOTHÈQUE DE MILLIONS D'ACTIFS Scènes, modèles et matériaux 3D gratuits, pour que vous n'ayez pas à repartir de zéro. Assemblez votre première scène simplement par glisser-déposer et obtenez un résultat réaliste en quelques minutes. RENDU PHOTORÉALISTE Rendu photoréaliste - Vectary Photon vous permet de voir le rendu du rendu basé sur le chemin et basé sur la physique dans le navigateur, sans avoir à passer des jours à apprendre à définir les bons paramètres. VISIONNEUR ET CONFIGURATEUR WEB AR Prévisualisez instantanément votre conception en réalité augmentée ou intégrez votre modèle 3D sur le site Web aussi facilement qu'une vidéo YouTube. Créez des configurateurs 3D interactifs avec des matériaux, des animations et des formes personnalisés grâce à l'API Vectary Viewer. Aucune installation d'application supplémentaire n'est nécessaire pour l'aperçu AR. COLLABORATION Les fichiers Vectary sont uniquement en ligne, de sorte que toute l'équipe voit toujours la dernière version, peut donner son avis avec des commentaires 3D ou continuer le travail de ses collègues. Gérez tout dans un tableau de bord de type Google Drive. IMPORTATION ET EXPORTATION Importez et convertissez plus de 60 formats de fichiers 3D, y compris des fichiers CAO, exportez-les vers des fichiers prêts pour la réalité augmentée en quelques secondes. L'exportation Vectary prend en charge USDZ, GLTF et plus encore. Optimisez votre géométrie dans le processus avec les outils d'édition 3D de Vectary. PLUGIN SKETCH ET FIGMA Maquettes et éléments 3D personnalisés pour Figma et Sketch - Utilisez des maquettes et des éléments 3D dans votre outil préféré. Définissez la vue de votre choix. Créez vos propres maquettes et éléments 3D.