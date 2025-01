Logiciel SDK de réalité augmentée (AR) - Applications les plus populaires - Papouasie-Nouvelle-Guinée

Onirix

onirix.com

Plateforme de réalité augmentée sans code, low code et SDK qui vous aide à créer, héberger, publier et partager du contenu Web AR. Accessible à plus de 4,5 milliards d'utilisateurs IOS et Android dans le monde et à 92,94 % des appareils compatibles dans le monde. Web AR ne nécessite aucune application, le moyen le plus rapide et le plus accessible de faire l'expérience de la RA en supprimant les barrières de l'utilisateur final. Solution B2B pour les expériences B2C pour le commerce de détail, le tourisme, la culture, le commerce électronique, les loisirs et le divertissement, l'événementiel et bien d'autres secteurs à impact. Il a été construit à l'aide de JavaScript simple et d'autres standards Web tels que WebGL ou WebAssembly, combinés à des algorithmes de vision par ordinateur internes optimisés pour fonctionner dans un navigateur Web. Avec le SDK Embed, vous avez accès à un certain nombre de fonctions pour modifier les éléments Onirix, leurs styles et fonctions. En plus de cela, vous pouvez utiliser notre liste d'événements pour envoyer des messages à chaque scène, et ainsi par exemple masquer, afficher, animer des éléments de scène et bien plus encore. Combinez le SDK AR Engine avec n'importe quelle bibliothèque Web 3D Le SDK Onirix AR Engine est indépendant (non lié) à tout moteur de rendu, vous pouvez donc le combiner avec n'importe quelle bibliothèque de moteur 3D comme : ThreeJS | BabylonJS | Aframe Les différents types de suivis avec lesquels vous pouvez travailler : Suivi d'image - Chargera le classificateur d'image généré pour votre projet et effectuera la détection et le suivi. Suivi de surface - Utilisera les capteurs de mouvement de l'appareil (gyroscope) pour suivre un objet fixé sur n'importe quel endroit ou surface (rotation uniquement). Exemples de projets - Vous pouvez visiter notre compte GitHub pour des exemples utilisant différents modes de suivi et bibliothèques de rendu 3D. Onirix vous propose une documentation détaillée : https://docs.onirix.com/onirix-sdk