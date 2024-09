Logiciel SDK de réalité augmentée (AR) - Applications les plus populaires - Belgique Les plus populaires Récemment ajouté

Un kit de développement logiciel de réalité augmentée, communément appelé AR SDK, permet aux développeurs de créer des éléments numériques parfaitement intégrés dans le monde réel. Il constitue un outil fondamental pour toute entreprise engagée dans des expériences de réalité augmentée. Equipés de fonctionnalités telles que le suivi d'objets 3D, la reconnaissance d'images, le SLAM visuel (localisation et cartographie simultanées), le multi-suivi et au-delà, ces outils permettent aux développeurs de donner vie à l'imagerie numérique. Les ingénieurs AR exploitent ces SDK pour créer des applications mobiles, diverses plates-formes de CAO, des rencontres marketing immersives et bien plus encore. Bien qu'ils soient généralement conçus pour des frameworks et du matériel spécifiques, certains SDK AR possèdent la polyvalence nécessaire pour prendre en charge plusieurs systèmes, améliorant ainsi l'adaptabilité et la commodité.