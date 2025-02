Systèmes de gestion de contenu de réalité augmentée (RA) - Applications les plus populaires - Turquie

echo3D

echo3D (www.echo3D.com) est une plateforme de gestion d'actifs 3D permettant aux développeurs et aux entreprises de stocker, sécuriser et partager du contenu 3D en temps réel au sein de leur organisation et au-delà. Nous proposons un système de gestion de contenu (CMS) et un réseau de diffusion (CDN) axés sur la 3D, des outils de compression et de conversion d'actifs, ainsi qu'une infrastructure BaaS évolutive qui permettent aux développeurs et aux organisations de gérer, traiter et diffuser leur contenu 3D en temps réel et à travers appareils. Nous servons plus de 100 000 utilisateurs qui utilisent notre plateforme pour créer des expériences 3D en temps réel (pour les soins de santé, le divertissement, la vente au détail, les jeux, le marketing, la formation, etc.) et pour gérer leur contenu interactif et découvrir, traiter et partager des actifs 3D sur leur équipes et au-delà.