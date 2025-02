Perkins & Co

Perkins & Co a été fondée en 1986 comme alternative aux grands cabinets comptables nationaux tout en se concentrant sur les besoins commerciaux des sociétés à capital restreint de la région. Avec des bureaux à Portland, Oregon et à Vancouver, Washington, Perkins se spécialise dans de nombreux secteurs, notamment la fabrication, la distribution en gros, l'immobilier, la construction, les services professionnels et créatifs, la technologie, l'alimentation et les boissons, les concessionnaires automobiles et les organisations à but non lucratif. Récipiendaire depuis 10 ans du prix ClearlyRated's Best of Accounting™ pour l'excellence du service à la clientèle, société la plus admirée du Portland Business Journal depuis 16 ans, cabinet détenu majoritairement par des femmes et l'un des cabinets comptables les plus diversifiés de la région, Perkins est fier de se présenter hors de la foule. Appelez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus sur la différence Perkins !