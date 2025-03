Notetracks

notetracks.com

Notetracks aide les créateurs audio et vidéo à examiner et approuver des projets créatifs (podcasts, musique, vidéos, contenu marketing). Faire des allers-retours dans les e-mails pour réviser les brouillons n'est pas la voie à suivre dans le monde de la collaboration à distance d'aujourd'hui (par exemple, pouvons-nous prendre les euh et les ah à 1h20, 23h34 et 15h13). Prendre des notes et avoir des conversations dans des e-mails, des documents, des chats et des appels faisant référence à des horodatages avec des noms de fichiers audio entraînent des modifications manquées, des modifications injustifiées, des malentendus, des révisions sans fin et, finalement, des éditeurs, des membres de l'équipe et des clients mécontents, perdant la motivation et l'élan du projet. Gardez la communication claire, fluide et productive avec Notetracks - une plate-forme conçue pour que les équipes de production audio et vidéo puissent partager et recueillir des commentaires précis directement sur leur fichier multimédia.