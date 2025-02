Logiciel d'édition audio - Applications les plus populaires - Turkménistan

Speechify

Speechify est une application de texte vocale qui permet au monde d'accéder facilement aux informations. Plus de 20 millions de personnes utilisent notre extension Google Chrome, notre application Web, notre application iOS et notre application Android. Notre mission est de nous assurer que la lecture n'est jamais un obstacle à l'apprentissage. Nos utilisateurs incroyables sont des étudiants, des professionnels et des amateurs de productivité. Beaucoup d'entre eux ont des différences d'apprentissage comme la dyslexie et le TDAH, tandis que beaucoup veulent juste lire plus rapidement et écouter en déplacement. Avec un discours, vous pouvez transformer n'importe quel livre, document ou site Web en audio, et écouter pendant que vous êtes dans la voiture, en faisant la lessive, en promenant votre chien, en préparant le dîner, en travaillant, en parachutisme - quelle que soit votre routine quotidienne! La parole alimente également Medium, The Star Tribune, le Direct, et plus encore. Ajoutez facilement du texte à la disposition à votre site Web. Cliff Weitzman, notre PDG intrépide, a fondé Speaçage en 2017 dans un dortoir à l'Université Brown afin qu'il puisse partager avec d'autres l'incroyable logiciel de texte à la dissection sur lequel il travaillait. Cliff a une dyslexie et il était frustré par le temps et l'énergie qu'il lui a fallu pour lire. La technologie TTS avancée était un Gamechanger total, il lui a permis de terminer ses lectures 3X plus rapidement qu'un lecteur normal et de mieux comprendre et conserver des informations. À la parole, notre objectif est que la lecture ne soit jamais un obstacle à l'apprentissage pour qui que ce soit. Rien ne devrait vous empêcher d'apprendre les informations rapidement et efficacement. La discours de discours a grandi pour employer plus de 100 membres de l'équipe répartis à travers le monde en quelques années seulement. Nous sommes fiers de l'incroyable équipe avec des membres qui étaient auparavant des leaders et des ingénieurs seniors de sociétés comme Snapchat, Apple, Spotify, Amazon et Uber. Nous aimons tous et priorise la propriété, offrons de la valeur avec la vitesse, apprenant autant que possible et faisant sentir nos utilisateurs.