Logiciel d'édition audio - Applications les plus populaires - Belgique

Un logiciel d'édition audio permet aux utilisateurs de créer et de modifier des fichiers audio. Les éditeurs et ingénieurs audio utilisent ces outils pour mélanger ou supprimer des sections audio, ajuster des régions spécifiques et développer de nouveaux composants audio. Ces programmes incluent souvent des effets permettant de modifier le son des fichiers audio de diverses manières. Ils prennent généralement en charge plusieurs formats de fichiers, tels que MP3, WAV, Windows Media et MPEG-4. Les logiciels de montage audio sont largement utilisés par les ingénieurs du son, les producteurs de musique, les mixeurs, les monteurs et les concepteurs sonores dans la production musicale, cinématographique et télévisuelle. Il est souvent utilisé parallèlement à un logiciel de montage vidéo et en collaboration avec des équipes de production vidéo.