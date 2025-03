Magasin d'applications pour les applications Web Trouvez les bons logiciels et services.

Rechercher

✨ WebCatalog Desktop ✨ Transformez les sites Web en applications de bureau avec WebCatalog Desktop et accédez à une multitude d'applications exclusives sur Mac, Windows. Utilisez les espaces pour organiser les applications, basculez facilement entre plusieurs comptes et augmentez votre productivité comme jamais auparavant. Télécharger WebCatalog Desktop En savoir plus

Les plus populaires Récemment ajouté Logiciel d'audioconférence - Applications les plus populaires

Les applications d'audioconférence connectent les participants de différents endroits via une connexion vocale hébergée. Bien qu'ils puissent gérer des appels en petits groupes, leur utilisation principale est de faciliter les réunions et autres communications professionnelles. Ces outils sont également efficaces pour les communications à grande échelle, permettant des conversations entre plusieurs grandes parties. Ils profitent aux entreprises dont les employés travaillent à distance ou à domicile, ainsi qu'à celles qui opèrent depuis différents sites. En proposant des numéros d'appel localisés, l'audioconférence simplifie les appels internationaux, éliminant le besoin de forfaits téléphoniques internationaux. Souvent, ces solutions s'intègrent à des outils Web tels que des webinaires ou des conférences Web, offrant des fonctionnalités avancées telles que le chat, la messagerie instantanée et le partage d'écran et de fichiers.