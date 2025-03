Cisco

Cisco Spaces est une plate-forme cloud qui relie les gens et les choses aux espaces pour transformer les bâtiments en espaces intelligents. En utilisant la puissance des appareils Cisco comme capteurs (Catalyst, Meraki, Webex) et l'écosystème des espaces, la plate-forme vise à rendre les bâtiments sûrs, intelligents, durables et transparents. Les espaces Cisco exploitent la puissance du matériel et des capteurs Cisco (Catalyst, Meraki, Webex), ce qui rend les bâtiments sûrs, intelligents et durables avec des expériences de personnes transparentes.