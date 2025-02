QuestionPro

questionpro.com

QuestionPro propose un logiciel d'enquête en ligne complet pour vous aider à collecter des données et à effectuer une analyse quantitative et qualitative avec le même outil. Son logiciel facile à utiliser comprend des produits pour la création, la distribution et l'analyse des enquêtes en ligne, des sondages, des tests et des quiz. QuestionPro comprend plus de 350 modèles d'enquête gratuits et plus de 40 types de questions, plus de 15 types de logiques et un large éventail de rapports d'enquête. Il propose des outils pour atteindre les répondants par e-mail, pop-ups intégrés, SMS, code QR et réseaux sociaux. Son application mobile hors ligne vous permet de collecter des données auprès des participants même dans des domaines avec une connectivité Internet limitée ou non. Vous pouvez marquer vos enquêtes avec des thèmes personnalisés, un logo, des couleurs et plus encore. Ses thèmes prêts à l'emploi et sur les personnalités vous permettent de créer des enquêtes de marque avec votre logo, vos couleurs, vos polices, etc. Le tableau de bord du rapport en temps réel donne un aperçu rapide des performances de l'enquête, ainsi que des fonctionnalités à explorer davantage. Il propose plus de 40 rapports pour les données quantitatives et qualitatives, qui peuvent être exportées vers des formats standard comme PDF, Word, SPSS et Excel. Les enquêtes QuestionPro respectent les réglementations de confidentialité et de sécurité des données comme le RGPD, l'ISO 27001, le HIPAA et bien d'autres. Il prend en charge l'intégration avec plus de 20 applications tierces, y compris le CRMS, l'automatisation du marketing et les outils de productivité. Mieux encore, son équipe de support client est disponible 24 heures sur 24 pour garantir que votre projet est un succès! Avec plus de 10 millions d'utilisateurs dans 100 pays, il a fourni des logiciels d'enquête aux entreprises du Fortune 100, aux établissements universitaires, aux petites entreprises et aux chercheurs individuels depuis plus de 20 ans. Essayez le compte Essentials maintenant. Il est gratuit pour la vie, ne nécessite pas de carte de crédit et est livré avec plus de 80 fonctionnalités - le plus élevé de l'industrie des logiciels d'enquête!