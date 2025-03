Resonate

resonate.com

La plateforme Resonate Ignite est la seule plateforme de données et d'analyses de consommateurs basée sur l'IA qui accélère de manière transparente les connaissances et l'action. Connectez-vous pour accéder instantanément à des études de marché ultra-pertinentes et récentes sur le consommateur d’aujourd’hui. Ignite fournit plus de 14 000 informations exclusives et fondées sur des valeurs en temps réel sur 230 millions de consommateurs individuels. Intégrez vos données first party pour enrichir votre compréhension de vos clients. Créez et analysez rapidement des microsegments ciblés et hyper pertinents pour améliorer votre stratégie de segmentation. Ignite se connecte directement à votre écosystème marketing, vous permettant d'agir face à l'évolution des conditions du marché.