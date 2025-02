Plateformes d'intelligence d'audience - Applications les plus populaires - Saint-Martin (partie néerlandaise)

Khoros

Khoros Marketing permet aux clients de simplifier leurs opérations complexes de marketing social pour construire et protéger leur marque. Khoros Marketing propose à ses clients : * Marketing social : orchestrez, gouvernez, engagez et mesurez des campagnes sociales intégrées dans une plateforme facile à configurer et hautement adaptable. * Intelligence : gardez une longueur d'avance sur votre marché, vos concurrents et votre public grâce à des informations puissantes mais accessibles basées sur une recherche illimitée en temps réel sur les réseaux sociaux publics. * Vault : protégez votre marque sur toute votre empreinte sociale grâce à la gestion des accès et des informations d'identification. * Expériences : inspirez la participation du public sur vos propriétés numériques grâce à la puissance de l'UGC social. * Les principaux avantages incluent : Faites évoluer vos interactions : rassemblez toutes vos équipes, canaux et contenus sur une seule plateforme pour gérer des campagnes sociales intégrées. * Protégez votre marque : une visibilité et un contrôle centralisés sur l'accès aux comptes, l'approbation du contenu et les équipes signifient protéger le capital de la marque à grande échelle. * Mesurez ce qui compte : traduisez vos performances sociales en mesures importantes pour votre entreprise avec des tableaux de bord configurables et des exportations de données. * Gestion de crise : restez au courant de toute crise en comprenant quand les crises surviennent, et comment et quand s'engager à l'aide de données en temps réel et de notifications personnalisées. * Veille concurrentielle : développez des références concurrentielles et suivez les campagnes de vos concurrents pour garantir une différenciation significative de la marque.