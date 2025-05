Magasin d'applications pour les applications Web Trouvez les bons logiciels et services.

Rechercher

✨ WebCatalog Desktop ✨ Transformez les sites web en applications de bureau avec WebCatalog Desktop — votre outil tout-en-un pour gérer vos applications et comptes. Passez d’un compte à l’autre, organisez les apps selon votre flux de travail et accédez à un catalogue sélectionné d’applications de bureau pour Mac et Windows. Télécharger WebCatalog Desktop En savoir plus

Les plus populaires Récemment ajouté Logiciel d'enchères - Applications les plus populaires

Le logiciel d'enchères offre aux commissaires-priseurs et aux organisateurs d'événements une plateforme numérique pour planifier, gérer et exécuter efficacement les enchères. Ces outils permettent aux utilisateurs de créer des listes d'inventaire, généralement via une interface Web, et de simplifier le processus d'enchères et de recouvrement des paiements. La plupart des solutions d'enchères modernes prennent en charge les enchères mobiles ou sans papier, tandis que certaines offrent toujours la possibilité de créer des feuilles d'enchères physiques si nécessaire. Les participants reçoivent des notifications en temps réel lorsqu'ils surenchérissent ou lorsqu'ils gagnent, ainsi que des instructions pour le paiement et le retrait des articles. Les utilisateurs peuvent également générer des rapports pour suivre les bénéfices, les stocks restants, les ventes, les dons et d'autres indicateurs clés. De plus, certains logiciels incluent des fonctionnalités améliorées de gestion d'événements telles que la billetterie, l'enregistrement des invités et des outils marketing de base.