Logiciel d'attribution - Applications les plus populaires - État de la Cité du Vatican

Ecomail est une plateforme de marketing par e-mail et omnicanal. Communiquez efficacement avec les clients par e-mail, SMS, Facebook. Avec nous, vous pouvez le faire de manière simple et automatique, mais avec un soin individuel. Utilisez notre éditeur glisser-déposer et créez de superbes modèles réactifs ou choisissez l'un des 100 modèles prédéfinis. Ayez une longueur d'avance et utilisez la personnalisation et le contenu dynamique pour vous démarquer dans les boîtes de réception des clients. Utilisez nos options de segmentation avancées pour personnaliser le contenu et réagir au comportement de vos clients. De plus, développez votre base de données à l’aide de formulaires d’inscription et de publicités à formulaire Facebook. Améliorez-vous grâce à des rapports complets. Nous proposons des données sur les taux d'OR, de CTR, de rebond et de désabonnement ou les plaintes pour spam. De plus, surveillez le taux de conversion, les revenus, l'activité de chaque contact, la carte des clics, les ouvertures sur ordinateur et mobile, les clients de messagerie et bien d'autres statistiques utiles. Profitez de notre générateur d'automatisation simple et laissez les automatisations travailler pour vous. Utilisez les modèles des automatisations les plus populaires : série de bienvenue, remise sur le premier achat, automatisation d'anniversaire, panier abandonné, récompense d'achat, téléchargement d'ebook, etc. Obtenez des données directement depuis votre boutique à l'aide des intégrations - nous proposons Shopify, Woocommerce, Opencart, Ecwid, Zapier, API et plus encore. Essayez Ecomail avec notre essai gratuit d'un mois pour voir par vous-même ! Nous avons rendu l'envoi de newsletters et la communication avec vos clients faciles et accessibles en quelques étapes seulement. Notre support est gratuit pour tous les utilisateurs. Nous sommes toujours là pour vous à [email protected] Nos forfaits payants commencent à 5€ par mois.