Demandbase

demandbase.com

La plateforme Demandbase One Smarter GTM™ aide les équipes à atteindre leurs objectifs de revenus avec moins de ressources. Il utilise Account Intelligence, des informations riches et fiables au niveau du compte, pour vous aider à orchestrer les mouvements de vente et de marketing et à injecter de la pertinence dans chaque étape du parcours d'achat B2B. Vous disposerez d'une interface unique qui connecte toutes les sources d'informations et d'informations, ainsi que tous les aspects commerciaux et marketing, afin de détecter les opportunités plus tôt, de les exploiter plus intelligemment et de conclure des transactions plus rapidement. Créez des audiences précises à l'aide de notre Account Intelligence, de vos données CRM et MAP, de vos signaux d'intention, de vos technologies et bien plus encore. Profitez ensuite de fonctionnalités supplémentaires pour plus de précision et de contrôle : la seule plateforme publicitaire B2B optimisée pour toucher des équipes d'achat entières, augmenter les conversions de sites Web grâce à la personnalisation, coordonner des interactions clients significatives à travers votre écosystème et vos canaux, et mesurer la manière dont les activités de marketing et de vente génèrent du pipeline et des revenus. Les vendeurs peuvent même exploiter leurs applications CRM pour obtenir des informations intelligentes sur les contacts et les entreprises et voir l'engagement et l'activité d'intention de Demandbase. Avec Demandbase One ABM/ABX/Sales Intelligence, vous pouvez coordonner toutes les touches GTM pour des achats à faible friction.