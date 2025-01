Logiciel d'attribution - Applications les plus populaires - Russie

Triple Whale

triplewhale.com

Nous vous aidons à obtenir des données plus précises, avec tous vos canaux intégrés au même endroit, afin que vous puissiez prendre des décisions meilleures et plus rapides pour votre entreprise de commerce électronique. Triple Whale est le premier système d'exploitation de commerce électronique tout-en-un au monde. Grâce à de puissantes agrégations de données, des visualisations et un suivi d'attribution amélioré, Triple Whale offre aux entreprises de commerce électronique une vue claire, rapide et transparente des mesures importantes. Nous parlons de mesures telles que la marge de contribution (ventilée par produit, campagne, comme vous le souhaitez), le véritable AOV, les retours, le CPA des nouveaux clients et bien plus encore. Personnalisez vos métriques selon vos besoins pour calculer exactement ce dont vous avez besoin et ajoutez-les à un tableau de bord où vous pouvez les surveiller en temps réel. Partagez-le au sein de votre équipe afin que vous puissiez enfin disposer d'une source unique de vérité dans l'ensemble de l'entreprise, des acheteurs de médias au PDG. Propulsé par des intégrations transparentes avec les meilleures applications et réseaux tels que Shopify, Klaviyo et Facebook, Triple Whale offre une vue globale des performances de votre entreprise, résumant toutes vos données marketing dans un tableau de bord personnalisable. Triple Whale est également la seule solution logicielle à proposer des applications mobiles complètes pour iOS et Android, permettant aux clients d'accéder aux données de performances en temps réel de n'importe où et à tout moment. Contrairement à d'autres outils qui s'appuient sur des données modélisées et des conjectures pour l'attribution, Triple Whale utilise ses données propriétaires exclusives pour suivre directement les données d'achat des clients jusqu'au niveau de l'annonce et sur différents canaux. De plus, Triple Whale offre un nombre illimité d'utilisateurs et d'intégrations de magasins, des rapports automatisés sur les e-mails et Slack, des données AOV moyennes, médianes et de mode, une analyse LTV et de cohorte, des parcours de produits et une suite d'autres fonctionnalités puissantes dédiées à donner aux entreprises de commerce électronique plus de transparence dans leurs données. Avec Triple Whale, les spécialistes du marketing peuvent enfin : - Accéder aux données de performances en temps réel, où qu'ils soient, où qu'ils soient dans le monde. - Passer moins de temps à gérer les données et plus de temps à les utiliser pour développer leur entreprise. - Soyez tranquille et dépensez en toute confiance en sachant que l'attribution est activée. point - Offrez à leurs équipes des rapports automatisés précis et faciles à utiliser