Les résidences-services ont besoin de solutions logicielles pour gérer efficacement le bien-être, la sécurité et la satisfaction de leurs résidents. Les logiciels de vie assistée améliorent la communication entre le personnel, les résidents et les familles tout en améliorant la qualité des services offerts. Il rationalise la planification du personnel, optimise l’allocation des ressources et documente les soins prodigués. De plus, ce logiciel contribue à garantir le respect des réglementations en matière de soins de santé et de sécurité, avec certaines solutions comprenant des systèmes de dossiers médicaux et de santé électroniques adaptés aux environnements de vie assistée. Pour des performances optimales, les logiciels de résidence-services doivent s'intégrer aux systèmes de back-office tels que les outils de comptabilité ou de CRM. La plupart des solutions offrent également une intégration avec les dossiers de santé électroniques pour faciliter l'importation des données de santé des patients.