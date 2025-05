Logiciel d'évaluation - Applications les plus populaires

Magasin d'applications pour les applications Web Trouvez les bons logiciels et services.

Le logiciel d'évaluation permet aux éducateurs de créer et d'administrer des tests numériquement, en utilisant des appareils comme les ordinateurs, les smartphones et les tablettes. Ces plateformes simplifient le processus de prestation d'examens, de réponses de classement et d'analyse des résultats. Ils sont utilisés par divers établissements d'enseignement, y compris les écoles et universités de la maternelle à la 12e année, ainsi que par des équipes RH d'entreprise, des organismes de certification et d'autres organisations qui nécessitent des évaluations. Avec le logiciel d'évaluation, les instructeurs peuvent concevoir différents types de questions dans la plate-forme ou choisir parmi une bibliothèque de questions pré-faites. Les évaluations peuvent être livrées aux étudiants via un portail ou une application mobile et notées automatiquement une fois qu'ils ont terminé le test. Bien que de nombreux produits de logiciels d'évaluation se concentrent sur les tests et les quiz traditionnels, certains fournissent également des méthodes d'évaluation alternatives, telles que la collecte de réponses en direct des étudiants ou leur permettant de créer des eportfolios pour que les instructeurs soient examinés.