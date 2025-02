Logiciel d'édition AR WYSIWYG - Applications les plus populaires - Saint-Martin (partie néerlandaise)

Hololink

Hololink est un éditeur de réalité augmentée basé sur le Web qui permet la création de RA grâce à une solution visuelle sans code et une reconnaissance d'image de pointe. La RA créée dans Hololink est servie directement dans le navigateur mobile sans utiliser d'application, ce qui rend l'ensemble du processus, de la création à l'utilisateur final, 100 % basé sur un navigateur. Infiniment évolutif et parfait pour tous les canaux de marketing ou de communication sur Internet immersif. Créez de la RA directement dans le navigateur à l'aide de modèles 3D, d'animations, de vidéos, d'images et d'audio. Faites simplement glisser et déposez pour positionner votre contenu. Rendez votre AR immersive et interactive avec plusieurs scènes connectées et publiez-la en un seul clic. Personnalisez tout, de l'écran de chargement et du spinner de chargement à tout le contenu, en ajoutant des animations aux objets non animés directement dans l'éditeur. Utilisez un écran vert pour faire ressortir vos vidéos. Hololink est fièrement créé à Copenhague, au Danemark. Notre équipe dévouée possède plus de 50 ans d'expérience combinée dans la RA, la vision par ordinateur, la conception visuelle et la communication, la gestion de projets et le travail en tant qu'artistes professionnels dans le domaine de la musique jazz, des arts visuels et du spectacle.