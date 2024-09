Logiciel d'édition AR WYSIWYG - Applications les plus populaires - Argentine Les plus populaires Récemment ajouté

Un éditeur de réalité augmentée (AR) What You See Is What You Get (WYSIWYG) permet aux utilisateurs ayant une expertise en codage minimale ou inexistante de créer des expériences de réalité augmentée sans effort. Grâce à des fonctionnalités intuitives de glisser-déposer, les éditeurs AR WYSIWYG aident les développeurs AR à importer des objets 3D, appelés images cibles, et à les intégrer de manière transparente dans des scènes préconçues. Ces images cibles doivent être détectables et suivies du point de vue de la caméra, ce qui permet de les superposer au contenu HTML. De plus, un éditeur AR WYSIWYG stocke en toute sécurité ces images cibles, offrant aux utilisateurs la possibilité de les revoir et de les modifier selon leurs besoins. Ces outils sont particulièrement avantageux pour les personnes souhaitant créer des applications mobiles AR sans la complexité des exigences de codage traditionnelles.