La vision à vue est la seule plate-forme logicielle qui donne aux organisations de services d'entreprise le pouvoir de voir, d'analyser, de guider et de signaler au moment du service. Les agents, les clients, les techniciens et les experts éloignés peuvent utiliser la vision de la vision pour résoudre visuellement des problèmes de service réels, en utilisant une combinaison de réalité augmentée (AR), d'assistance vidéo et de vision informatique généative multimodale en AI dans une plate-forme unifiée. Le viseur est un leader mondial innovant de l'assistance visuelle et de l'efficacité des services d'entreprise. Fondée en 2008, Sightcall a reçu des éloges pour ses innovations, se classant dans la classe Inc. 5000 de 2023 comme l'une des sociétés de logiciels à la croissance la plus rapide aux États-Unis. La société a un siège à San Francisco, en Californie et à Paris, en France.