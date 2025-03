Outils de collaboration en réalité augmentée - Applications les plus populaires - État de la Cité du Vatican

XMReality

XMReality fournit une solution d'assistance visuelle à distance conçue pour votre entreprise, toujours entièrement sécurisée et personnalisable pour s'aligner sur votre marque. Amélioré par la réalité augmentée et conçu pour être facile à utiliser, XMReality est suffisamment puissant pour rendre la résolution de problèmes à distance plus rapide que jamais, tout en restant suffisamment simple pour que n'importe qui dans votre organisation l'utilise. Avec un délai de mise en œuvre nul, vous pouvez commencer immédiatement. XMReality AB (publ) est un leader du marché de l'assistance visuelle à distance et notre solution est utilisée à l'échelle mondiale dans plus de 60 pays. Nestlé, Electrolux Professional, Sidel, Heineken et Nibe sont des exemples de plus de 150 clients. XMReality est basée en Suède et aux États-Unis et est cotée sur le Nasdaq First North Growth Market (ticker : XMR).