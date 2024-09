Outils de collaboration en réalité augmentée - Applications les plus populaires - Belgique Les plus populaires Récemment ajouté

Les outils de collaboration AR sont utilisés pour former, collaborer et fournir une assistance technique à partir d'un environnement distant à l'aide d'applications de réalité augmentée (RA). Les outils AR Collab sont souvent utilisés pour fournir une assistance à distance dans des domaines tels que la maintenance, la fabrication, l'automobile et les services publics. Dans ces domaines, les utilisateurs peuvent connecter du matériel tel que des téléphones, des tablettes ou des lunettes AR à un logiciel qui leur fournit des instructions visuelles leur montrant comment effectuer la maintenance d'un équipement donné. Un exemple serait une pièce de machine qui est en panne, et maintenant un agent de terrain doit apprendre à la réparer. Le logiciel de collaboration AR peut non seulement fournir des instructions visuelles qui montreront au travailleur exactement où se trouve la panne de l'équipement, mais il peut également le connecter à une équipe d'assistance à distance qui peut voir exactement ce que voit le travailleur. Ensemble, ils peuvent collaborer pour résoudre le problème à l'aide de la RA et d'instructions visuelles.