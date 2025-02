Logiciel de protection des applications - Applications les plus populaires - Irak

Jscrambler

Jscrambler est le leader de la protection et de la conformité côté client. Nous avons été les premiers à fusionner l'obscurcissement JavaScript polymorphe avancé avec une protection fine des balises tierces dans une plateforme unifiée de protection et de conformité côté client. Notre solution intégrée garantit une défense robuste contre les cybermenaces actuelles et émergentes côté client, l'écrémage numérique, les fuites de données et le vol d'IP, permettant ainsi aux équipes de développement de logiciels et numériques d'innover en toute sécurité. Avec Jscrambler, les entreprises adoptent une politique de sécurité côté client unifiée et évolutive tout en se conformant aux normes de sécurité émergentes, notamment PCI DSS v4. Tous les produits Jscrambler sont entièrement compatibles avec tous les principaux frameworks et piles technologiques, notamment HTML5, Node.js, React, Angular, Vue, Meteor, Ember, React Native, Ionic et NativeScript. Avec Jscrambler, les entreprises adoptent une politique de sécurité côté client unifiée et évolutive tout en se conformant aux normes de sécurité émergentes. Jscrambler sert un large éventail de clients, notamment des sociétés du classement Fortune 500, des détaillants en ligne, des compagnies aériennes, des médias et des sociétés de services financiers dont le succès dépend de la sécurité de leurs interactions avec leurs clients en ligne. Rejoignez-nous pour façonner l’avenir de la sécurité Web et permettre une innovation numérique sans peur.