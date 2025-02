Logiciel de gestion de la posture de sécurité des applications (ASPM) - Applications les plus populaires - Saint-Martin (partie néerlandaise)

Apiiro

apiiro.com

Apiiro est le leader de la gestion de la posture de sécurité des applications (ASPM), unifiant la visibilité, la priorisation et la remédiation des risques avec une analyse approfondie du code et du contexte d'exécution. Obtenez une visibilité complète sur les applications et les risques : Apiiro adopte une approche approfondie et basée sur le code de l'ASPM. Sa plateforme de sécurité des applications cloud analyse le code source et extrait le contexte d'exécution pour créer un inventaire continu, basé sur des graphiques, des composants de la chaîne d'approvisionnement d'applications et de logiciels. Priorisez le contexte du code à l'exécution : avec son Risk Graph™️ exclusif, Apiiro contextualise les alertes de sécurité provenant d'outils tiers et de solutions de sécurité natives en fonction de la probabilité et de l'impact du risque afin de minimiser de manière unique les retards d'alerte et le temps de tri de 95 %. Réparez plus rapidement et prévenez les risques importants : en associant les risques aux propriétaires de code, en fournissant des conseils de remédiation enrichis par LLM et en intégrant des garde-fous basés sur les risques directement dans les outils et flux de travail des développeurs, Apiiro améliore les temps de remédiation (MTTR) jusqu'à 85 %. Les solutions de sécurité natives d'Apiiro incluent les tests de sécurité des API dans le code, la détection et la validation des secrets, la génération de nomenclatures logicielles (SBOM), la prévention de l'exposition des données sensibles, l'analyse de la composition logicielle (SCA) et la sécurité CI/CD et SCM.