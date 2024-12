Les plus populaires Récemment ajouté Logiciel de gestion de la posture de sécurité des applications (ASPM) - Applications les plus populaires - Nouvelle-Calédonie

Application Security Posture Management (ASPM) est une approche globale de cybersécurité dédiée à la protection des applications logicielles contre les menaces potentielles. Ce processus implique l'évaluation, la surveillance et l'amélioration continues de la sécurité des applications d'une organisation. ASPM intègre diverses technologies pour identifier et traiter les risques de sécurité au sein des applications logicielles, offrant une visibilité, une identification des risques et des recommandations de remédiation. Il aide les équipes de sécurité, DevOps et les administrateurs informatiques à gérer la conformité, à hiérarchiser les risques et à remédier aux vulnérabilités. Les solutions ASPM se démarquent des autres outils de cybersécurité tels que les systèmes de gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM) et les scanners de vulnérabilités. Alors que ces outils se concentrent sur l’identification, l’évaluation et l’atténuation des risques de sécurité de manière générale, ASPM est spécifiquement conçu pour sécuriser les applications logicielles. Il fournit une vue complète de la sécurité des applications et s'intègre au cycle de vie de développement pour permettre des mesures de sécurité proactives.