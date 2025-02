Outils d'orchestration des versions d'applications (ARO) - Applications les plus populaires - Eswatini

Octopus Deploy

octopus.com

Fondée en 2012, Octopus Deploy permet des déploiements réussis pour plus de 25 000 entreprises à travers le monde. Avant Octopus Deploy, les outils d'orchestration des versions et d'automatisation DevOps étaient maladroits, limités aux grandes entreprises et ne tenaient pas leurs promesses. Octopus Deploy a été le premier outil d'automatisation des versions à être largement adopté par les équipes logicielles, et nous continuons à inventer de nouvelles façons pour les équipes Dev & Ops d'automatiser les versions et de livrer des logiciels fonctionnels en production. Octopus Deploy est un endroit unique permettant à votre équipe de : - Gérer les versions - Automatiser les déploiements d'applications complexes - Automatiser les tâches opérationnelles de routine et d'urgence L'accent mis sur des déploiements reproductibles et fiables et une compréhension approfondie du fonctionnement des équipes logicielles rendent Octopus différent. Octopus incarne notre philosophie autour de ce qui constitue une bonne automatisation, quelque chose que nous avons appris et amélioré au cours d'une décennie et de plusieurs millions de déploiements réussis. Conçu pour orchestrer les scénarios de déploiement les plus complexes, Octopus est reconnu comme un leader du déploiement continu avec les meilleures fonctionnalités de sa catégorie telles que l'automatisation des runbooks et la multi-location.