Outils d'orchestration des versions d'applications (ARO) - Applications les plus populaires - Argentine

Les développeurs et les équipes DevOps utilisent des outils d'orchestration des versions d'applications pour gérer et rationaliser les processus de publication d'applications. Ce logiciel offre une vue complète des pipelines de versions, permettant aux utilisateurs de planifier, suivre, planifier et exécuter divers éléments des flux de travail CI/CD. Les entreprises s'appuient sur ces outils pour garantir des versions internes et externes efficaces et efficientes. Les équipes peuvent planifier et exécuter des déploiements d'applications à l'aide d'une cartographie visuelle des flux de travail, de l'optimisation du pipeline et de l'affectation des tâches. Le logiciel d'orchestration des versions d'application s'intègre ou inclut des fonctionnalités natives pour les outils d'intégration continue, de livraison continue et de déploiement continu, facilitant ainsi un cadre CI/CD automatisé.