Genezio

genezio.com

La plateforme cloud native de nouvelle génération conçue pour vous offrir des fonctionnalités complètes pour créer et déployer des applications évolutives. Chaîne d'outils genezio : 1. genezio.rpc Créez des applications plus rapidement avec des API typesafe dans n'importe quelle langue. Les API Typesafe signifient un passage de paramètres moins sujet aux erreurs que les API REST et un paradigme plus naturel dans la conception de logiciels. C'est comme tRPC mais pour n'importe quel langage backend vers n'importe quel langage frontend. Prise en charge désormais de Javasript/Typescript, avec prise en charge de DART/Flutter, Kotlin, Swift, GO, Python et autres à venir. 2. genezio.backend Backend complet en tant que service qui contient : - Authentification utilisateur : authentification utilisateur prête à l'emploi prenant en charge les méthodes e-mail/mot de passe, Google et GitHub. - Prise en charge de la base de données : gestion intégrée de la base de données avec des options telles que Redis ou Postgres via des partenaires, ou connectez-vous à votre propre base de données. - Interface de type Postman : testez votre backend sans effort avec une interface Web conviviale. - Temps réel (bientôt) : nous prendrons en charge les serveurs de longue durée via genezio.deploy sur AWS et nous assurerons une communication en temps réel entre le backend et le frontend. 3. Déploiement Genezio.serverless Zero DevOps avec une seule commande : déployez sur AWS Lambda, évoluez automatiquement et prenez bientôt en charge les serveurs de longue durée. Déploiement facile sur AWS Cloud Front avec des plans d'intégration pour Netlify et Vercel. 4. genezio.cloud Il s'agit d'un cloud basé sur un noyau unique en cours de travail qui apportera de meilleurs démarrages à froid et à chaud à moindre coût. Rejoignez Genezio, où la vitesse, la flexibilité et l'appropriation définissent la nouvelle norme en matière de développement full-stack.