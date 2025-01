Plateformes de développement d'applications - Applications les plus populaires - Polynésie française

Knack

Knack est un pionnier dans le domaine du No Code depuis plus d'une décennie, avec plus de 5 000 clients, des PME aux plus grandes entreprises du classement Fortune 500. Knack permet aux innovateurs quotidiens de surmonter facilement les défis commerciaux critiques. En tirant parti de la plateforme intuitive sans code et du réseau de créateurs d'experts de Knack, les équipes peuvent rapidement créer des applications personnalisées qui collectent et gèrent les données, automatisent les processus et déplacent les flux de travail en ligne. Cela vous fait gagner du temps, car les créateurs d'entreprise peuvent créer et modifier des flux de travail et sont habilités à résoudre leurs propres défis. Knack aide à résoudre une variété de cas d'utilisation fonctionnels tels que les portails clients et fournisseurs, les applications CRM et de gestion de projet personnalisées, les systèmes LMS, la facturation et la gestion des contrats, la logistique et la chaîne d'approvisionnement, la planification des compagnies aériennes, les répertoires des membres et la gestion des bénévoles, la gestion immobilière et des locataires. , Santé (HIPAA), applications pour les communications des gouvernements nationaux et locaux, et bien plus encore. Knack aide les non-programmeurs à créer facilement de superbes applications Web basées sur les données. Les données peuvent être importées à partir de feuilles de calcul et converties en une base de données en ligne. Des outils tels que la recherche, les formulaires et les tableaux sont utilisés pour créer des applications Web qui fonctionnent avec les données. Nous proposons des éditions spéciales pour la conformité aux soins de santé (HIPAA), au gouvernement (GovCloud) et à SOC2. Les applications peuvent être publiées sur n'importe quel site et s'adapter au design environnant. Plusieurs versions peuvent être publiées sur différents sites et pour différents publics. Les développeurs peuvent étendre ces applications avec une API RESTful, des gestionnaires d'événements CSS personnalisés et JS.