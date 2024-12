Les plus populaires Récemment ajouté Plateformes de développement d'applications - Applications les plus populaires - Mozambique

Les plateformes de développement d'applications offrent aux développeurs un environnement unifié équipé de tous les outils nécessaires à la création d'applications logicielles. Alors que certaines plates-formes s'adressent à différents types d'applications, tels que les systèmes mobiles et embarqués, d'autres se spécialisent dans un cas d'utilisation spécifique. Les entreprises à la recherche d'applications logicielles fournissent ces plates-formes à leurs développeurs pour écrire, gérer et déployer des applications. Généralement, ce processus se déroule au sein d'un service de développement ou informatique, mais peut également avoir lieu au sein d'une petite entreprise ou individuellement. Ces plates-formes partagent des similitudes avec les environnements de développement intégrés (IDE), mais elles sont généralement plus complètes et offrent une suite complète d'outils de développement.