Systèmes de suivi des candidats - Applications les plus populaires - Ukraine

Freshteam est le logiciel RH intelligent pour les entreprises en croissance. Avec Freshteam, vous pouvez attirer, embaucher et intégrer de nouvelles recrues, retirer des employés sortants, gérer les informations sur les employés et leurs congés, le tout en un seul endroit. Freshteam aide à attirer et à trouver les meilleurs talents via différents canaux : un site de carrière rapidement personnalisable, l'intégration avec plusieurs sites d'emploi gratuits et premium et les canaux de médias sociaux. Une fois les candidats arrivés, les recruteurs peuvent collaborer avec les responsables du recrutement pour les sélectionner et les interviewer, partager des commentaires, se laisser des notes et enfin, embaucher et proposer des offres aux meilleurs candidats. Freshteam permet également à l'équipe RH d'intégrer les nouvelles recrues avant même le premier jour : qu'il s'agisse de remplir des formulaires, de signer des documents ou de distribuer des manuels, Freshteam peut le faire en quelques clics. De plus, il vous permet également de créer une liste de tâches d'intégration et de l'attribuer aux personnes respectives. Vous pouvez rassembler toutes les informations nécessaires et créer des profils d'employés (qui seront étoffés dans un annuaire), gérer les autorisations d'accès aux informations et documents des employés, etc. Le logiciel RH prend également en charge entièrement les congés des employés, le libre-service des employés et des managers pour les employés peuvent formuler des demandes, les flux de travail d'approbation des responsables, les rapports sur les congés des équipes et de l'ensemble de l'organisation qui donnent un aperçu rapide des congés à venir, des tendances en matière d'absentéisme, et bien plus encore. Les applications Android et iOS vous permettent d'effectuer des actions importantes en déplacement. Freshteam fait partie de la famille de produits Freshworks, dont les produits comprennent le logiciel de support client Freshdesk, le logiciel de gestion des services informatiques Freshservice, le logiciel CRM Freshsales, etc. – avec plus de 150 000 entreprises dans le monde, dont Cisco, Honda, Chargebee, The Atlantic, JCDecaaux et PharmFacile.