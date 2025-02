Systèmes de suivi des candidats - Applications les plus populaires - Eswatini

Tacitbase

Tacitbase : une plateforme complète conçue pour responsabiliser les responsables du recrutement. Rationalisez sans effort votre processus de recrutement, de l'engagement des candidats aux évaluations et au suivi des candidatures. Communiquez en toute transparence, planifiez des événements, menez des entretiens à distance et protégez les données. Faites l'expérience d'un flux de travail optimisé avec Tacitbase. Principales caractéristiques : Travail collaboratif : Adoptez une collaboration transparente avec les plans d'abonnement flexibles de Tacitbase. Collaborez sans effort avec les membres de l'équipe à travers la base de données de candidats, l'examen des candidats et le suivi des candidatures. Attribuez des tâches, suivez les progrès et maintenez une communication en temps réel, quel que soit l'emplacement. Bénéficiez d’une gestion granulaire des autorisations pour un accès contrôlé. Base de données des candidats : Créez, gérez et stockez facilement des candidats provenant de diverses sources. Que ce soit à partir des réseaux sociaux, des e-mails ou des bases de données existantes, Tacitbase permet une organisation des candidats sans tracas. Personnalisez votre base de données de candidats avec des colonnes personnalisées et recherchez des candidats potentiels en fonction de critères spécifiques tels que la formation, l'expérience, les compétences et l'emplacement. Suivez toutes les activités des candidats, y compris les évaluations, les candidatures et les communications, dans un emplacement centralisé. Examen des candidats : Simplifiez et accélérez le processus d’évaluation grâce à des évaluations collaboratives et constructives des candidats. Obtenez une vue complète des qualifications et de l'adéquation de chaque candidat au poste, permettant une prise de décision plus rapide et une meilleure qualité d'embauche. Faites des choix éclairés et bâtissez une équipe solide. TacitMail : Communiquez efficacement avec les candidats via une adresse e-mail dédiée, en consolidant tous les e-mails liés aux candidats en un seul endroit. Tirez parti des modèles d'e-mails personnalisables et de la communication automatisée pour gagner du temps, entretenir les relations avec les candidats et offrir une expérience personnalisée tout au long du processus de recrutement. Restez connecté sans effort. Suivi des candidatures : Suivez en toute transparence les candidats tout au long du processus d'embauche grâce à notre système intuitif de suivi des candidatures (ATS) basé sur Kanban. Personnalisez votre processus de recrutement, collaborez avec les membres de l'équipe et communiquez avec les candidats directement dans le système. Rationalisez le processus de recrutement avec des étiquettes et des filtres, garantissant une gestion efficace des candidats et un flux de travail fluide. Planification d'événements : Simplifiez les calendriers d'entretiens et d'évaluations grâce à notre fonction pratique de planification d'événements. Créez des événements, spécifiez les détails et envoyez des invitations aux candidats directement via Tacitbase. Gérez tous les événements programmés sur le calendrier et envoyez des rappels aux candidats, garantissant ainsi une expérience de recrutement fluide et évitant les conflits d'horaire. Intégration de la conférence : Réalisez des entretiens et des évaluations à distance sécurisés grâce aux capacités d'intégration de Tacitbase pour les plateformes de conférence populaires telles que Zoom et Google Meet. Planifiez et invitez des candidats à des entretiens virtuels, enregistrez des sessions pour référence future et rationalisez vos activités de recrutement à distance. Comblez les distances sans effort. Recherche avancée : Exploitez la puissance de nos filtres de recherche avancés pour identifier les candidats en fonction de critères spécifiques, tels que les compétences, l'expérience, la formation, etc. Affinez les résultats de recherche avec une gamme d'options et de filtres de recherche, ce qui vous permet de gagner du temps et de garantir la sélection des candidats les plus adaptés à chaque offre d'emploi. Trouvez efficacement la solution idéale. Sécurité des données : Chez Tacitbase, la sécurité des données est notre priorité absolue. Nous utilisons des mesures de sécurité robustes pour protéger les informations sensibles des candidats, notamment une sécurité au niveau des lignes et des sauvegardes régulières des données. Notre plateforme est conforme aux réglementations en matière de protection des données et les intégrations avec des services tiers répondent à des normes de sécurité strictes. Confiez-nous vos données. Améliorez le succès de votre recrutement avec Tacitbase. Libérez la puissance de flux de travail rationalisés, de fonctionnalités avancées et d’informations basées sur les données. Découvrez l'avantage ultime en matière d'embauche et révolutionnez votre jeu de recrutement avec Tacitbase !