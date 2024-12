Les plus populaires Récemment ajouté Systèmes de suivi des candidats - Applications les plus populaires - Nouvelle-Calédonie

Les systèmes de suivi des candidats (ATS) sont des outils logiciels utilisés par les recruteurs, les équipes RH et les responsables du recrutement pour rationaliser le processus de recherche, de sélection et de gestion des candidats. Ces systèmes permettent aux entreprises de créer et de diffuser des offres d'emploi, d'analyser les CV pour obtenir des informations pertinentes, de planifier des entretiens et de recueillir des informations sur les candidats, notamment des lettres de motivation et des références. Ils automatisent également des tâches telles que la planification des entretiens, la notification aux candidats des prochaines étapes et l'envoi d'alertes. Les solutions ATS jouent un rôle crucial dans le suivi des indicateurs d'embauche tels que le délai d'embauche et le coût d'embauche, permettant aux entreprises d'optimiser leur processus de recrutement et d'améliorer le retour sur investissement des logiciels de recrutement. Les principaux logiciels de suivi des candidats s'intègrent souvent à des fonctionnalités de recrutement plus larges telles que les offres d'emploi et les sites de carrière, la recherche de candidats, l'analyse des CV, les évaluations de référence des employés, la sélection des candidats, le marketing de recrutement, la planification des entretiens, la gestion des relations avec les candidats, l'intégration et l'analyse des données de recrutement. Certaines plates-formes ATS peuvent également inclure des fonctionnalités de gestion des relations avec les candidats, qui aident les recruteurs à identifier et à nourrir de manière proactive les candidats potentiels grâce à des fonctionnalités telles que le marketing par courrier électronique, la planification et la communication continue.