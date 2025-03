42matters

42matters est l'un des principaux fournisseurs d'applications intelligentes pour la télévision mobile et connectée (CTV). Nos algorithmes d'apprentissage automatique de pointe fournissent un aperçu complet du marché des applications, permettant aux organisations de bâtir des activités plus solides et mieux informées. Nous suivons plus de 17 millions d'applications publiées et non publiées sur 12 principaux magasins d'applications, dont Google Play, Apple App Store, Amazon Appstore, Huawei AppGallery, Tencent MyApp, Roku Channel Store, Apple TV tvOS App Store, Amazon Fire TV, Google TV, Applications Samsung Smart TV, LG Content Store et applications Vizio SmartCast. Chez 42matters, nous proposons une grande variété d’outils d’études de marché sur les applications. Nos API, nos fichiers de sauvegarde (ensembles de données) et notre suite de plateformes de recherche basées sur le Web, notamment 42matters Explorer, 42matters SDK Explorer et 42matters App Watchlist, permettent aux entreprises d'identifier les tendances du marché, de créer des produits et services adaptés au secteur, de mettre en œuvre des solutions plus efficaces. pratiques commerciales, et plus encore. Nous fournissons des renseignements essentiels à la mission des entreprises opérant dans de nombreux secteurs. Par exemple, nous aidons… – Les entreprises Ad Tech à améliorer le ciblage publicitaire, à maximiser les impressions publicitaires et à lutter contre la fraude publicitaire. – Les équipes commerciales et marketing développent leurs pipelines, enrichissent les données stockées dans les systèmes CRM et entretiennent les comptes existants. – Les développeurs d’applications, de jeux et de SDK se comparent à leurs concurrents et élaborent des feuilles de route adaptées au marché. – Les professionnels de la cybersécurité améliorent les pratiques MAM et MDM, optimisent la détection des logiciels malveillants et identifient les autorisations malveillantes et les technologies intégrées. Fondée en 2011, 42matters est une société privée dont le siège est à Zurich, en Suisse. Nous sommes soutenus par Gamma Capital Partners et Project A Ventures.