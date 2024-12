Les plus populaires Récemment ajouté Logiciel d'optimisation de l'App Store - Applications les plus populaires - Pays-Bas

Les organisations utilisent un logiciel d'optimisation de l'App Store (ASO) pour améliorer la visibilité des applications mobiles dans les magasins d'applications et surveiller à la fois le classement des applications et les mesures de téléchargement. Ces outils aident les utilisateurs à affiner divers éléments, notamment les titres d'applications, les mots-clés, les icônes, les descriptions, les aperçus et les captures d'écran. De plus, ils proposent des recommandations pour améliorer ou maintenir le placement des applications. De nombreux produits de cette catégorie intègrent des fonctionnalités de veille concurrentielle, fournissant des données complètes de classement et de téléchargement pour l'application de l'organisation et les applications concurrentes. Le logiciel ASO est couramment utilisé par les développeurs et les spécialistes du marketing d'applications pour améliorer le classement de leur application et la distinguer sur les marchés d'applications populaires comme l'App Store ou Google Play.