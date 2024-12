Les plus populaires Récemment ajouté Outils de sécurité des API - Applications les plus populaires - Pays-Bas

Les outils de sécurité API protègent les données transmises via le réseau d'une entreprise via des interfaces de programmation d'applications (API). Ces API remplissent diverses fonctions, telles que l'amélioration des capacités des applications, l'offre de services cloud et la liaison des réseaux. Pour maintenir la sécurité, les entreprises utilisent des technologies de sécurité API pour cataloguer les connexions API existantes et les sécuriser. De plus, ces outils peuvent identifier les API inconnues ou fantômes, ce qui est courant pour les organisations gérant de nombreuses API. Les services informatiques, les développeurs de logiciels et les professionnels de la sécurité s'appuient sur des solutions de sécurité API pour améliorer la visibilité des API, surveiller les performances et appliquer des mesures de sécurité strictes. Alors que les entreprises découvrent continuellement de nouvelles connexions API, une surveillance continue est cruciale pour maintenir des performances optimales. Le respect de la sécurité est tout aussi essentiel, car de nombreuses API traitent des données sensibles, ce qui pourrait entraîner des sanctions si elles étaient exposées. En outre, de nombreuses solutions de sécurité API offrent des fonctionnalités de test, permettant de vérifier la sécurité d'une API grâce à des tests complets et à l'application de politiques.