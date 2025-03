Plateformes API - Applications les plus populaires - État de la Cité du Vatican

Kong

konghq.com

À mesure que l’architecture logicielle de votre organisation évolue, vous avez besoin d’une meilleure méthode pour gérer l’échange d’informations par vos services. De plus en plus, les systèmes distribués et l'adoption croissante des microservices créent de nouveaux défis pour la gestion des communications au sein de votre architecture. Kong API Gateway fournit une plateforme rapide, évolutive et flexible pour les architectures modernes complexes. Kong API Gateway est disponible en Open Source ou dans le cadre de Kong Enterprise, une plateforme de gestion de services du cycle de vie complet qui sécurise, gère et surveille tous vos services pour accélérer l'innovation sur toutes les plateformes, protocoles et modèles de déploiement. Kong Enterprise est la seule solution conçue pour optimiser les besoins actuels de modernisation des applications grâce à l'automatisation tout au long du cycle de vie des API et des microservices. Kong Enterprise étend la passerelle open source la plus largement adoptée, Kong Gateway, avec des plugins d'entreprise, un portail de développement, une plateforme d'analyse, des fonctionnalités de sécurité, des performances améliorées, des interfaces graphiques, une assistance 24h/24 et 7j/7 et bien plus encore. Utilisez Kong Enterprise pour connecter vos équipes de développement, partenaires et clients avec une plateforme unifiée. Réduisez la latence à moins de 1 ms. Supprimez les ballonnements grâce à une architecture basée sur des plugins et des intégrations légères. Faites évoluer les clusters sans effort, quels que soient l'environnement, le fournisseur, la configuration ou le modèle de déploiement. Prend en charge nativement gRPC et REST et s'intègre au serveur Apollo GraphQL et aux services Apache Kafka. Kong Enterprise fournit une plate-forme allant du bare metal au cloud natif, du monolithe aux microservices, au maillage et au-delà.