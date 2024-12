Les plus populaires Récemment ajouté Plateformes API - Applications les plus populaires - Mozambique

Les plates-formes API englobent des outils logiciels et des intégrations conçus pour aider les équipes de développement à gérer l'ensemble du cycle de vie des API. Ces solutions offrent des fonctionnalités complètes pour la conception, la gestion et la gouvernance des API. Le logiciel de conception d'API permet aux utilisateurs de planifier, créer et modifier des API dans un environnement de développement sécurisé. Ces outils prennent en charge la phase de pré-production de la gestion des API en permettant aux développeurs de réfléchir, d'établir des directives de conception et de créer des API dans un seul tableau de bord. D'autre part, le logiciel de gestion des API facilite la surveillance, le contrôle et la monétisation des API dans un cadre de développement sécurisé. Ces outils aident les administrateurs à superviser la cohérence des connexions, le trafic, les erreurs et la sécurité des API déployées par leur équipe. De plus, certaines plates-formes API proposent des marchés d'API, permettant aux développeurs de répertorier et de monétiser leurs API. Une plateforme API peut être proposée sous la forme d’un produit complet unique ou sous la forme d’une suite de produits intégrés.