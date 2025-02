Outils de gestion des API - Applications les plus populaires - Sainte-Hélène

Rasayel

Rasayel est votre plateforme de vente B2B tout-en-un pour WhatsApp. Avec : - Boîte de réception d'équipe partagée avec messagerie bidirectionnelle - Générateur de chatbot WhatsApp sans code - Diffusions WhatsApp et messagerie en masse - Ouvrir les API et les Webhooks - Automatisations - Intégrations (HubSpot CRM, Pipedrive, Salesforce (bientôt), plus de 5000 applications avec Zapier, et plus) - Applications mobiles pour iOS et Android Rasayel est rapide, fiable et intuitif. Grâce à la boîte de réception partagée de l'équipe de Rasayel, vous pouvez gérer vos conversations clients sur WhatsApp, garantir des conversations commerciales de haute qualité et offrir des expériences client exceptionnelles. Votre équipe peut répondre aux clients en déplacement grâce à l'application mobile Rasayel. Vous ne manquerez plus jamais une opportunité ni ne perdrez plus la trace d'un client. Rasayel s'intègre au reste de votre boîte à outils pour garantir que votre équipe dispose d'un contexte complet à tout moment, réduisant ainsi les erreurs humaines et vous faisant gagner du temps : - HubSpot : faites correspondre automatiquement les contacts Rasayel avec les contacts existants dans HubSpot. Enregistrez toutes vos activités et créez des rapports HubSpot natifs à partir des données WhatsApp. - Pipedrive : enregistrez toutes les activités, associez automatiquement les contacts et créez des rapports. - Salesforce : à venir. Parlez-nous pour rejoindre la version bêta. - Zapier : connectez Rasayel à plus de 5 000 applications et systèmes. Pour les cas d'utilisation avancés, l'API de Rasayel libère la puissance de la plateforme Rasayel, vous permettant de l'intégrer dans vos systèmes, processus et bien plus encore.